Хавбек сборной Кипра: Россия может играть в разный футбол

Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России (0:1).

«Поздравляю Россию с победой. Ваша команда одна из главных фаворитов группового этапа и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждём», — приводят слова Макриса «Известия».

Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.