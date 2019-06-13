Хавбек сборной Кипра: Россия может играть в разный футбол
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России (0:1).
«Поздравляю Россию с победой. Ваша команда одна из главных фаворитов группового этапа и имеет отличные шансы на выход в финальную часть. У России хорошая сборная, которая может играть в разный футбол. Мы же будем стараться заработать 6 очков в предстоящих двух играх. С нетерпением их ждём», — приводят слова Макриса «Известия».
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
Капитан сборной Кипра: Россия и Бельгия будут бороться за первое место в группе
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