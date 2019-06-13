Лунёв принёс извинения за инцидент во Внуково

Вратарь петербургского «Зенита» и российской сборной Андрей Лунёв принёс извинения за скандальное происшествие, которое произошло в аэропорту Внуково в среду, 12 июня.



«Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим. Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Никаких претензий к авиакомпании «Россия» у меня быть не может, всегда летал этой авиакомпанией и ценю уровень комфорта и безопасности. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — приводит слова Лунёва сайт авиакомпании «Россия».



Ранее сообщалось, что Лунёв был задержан после конфликта с сотрудниками авиакомпании у стойки регистрации. Позже Лунёв был доставлен в отделение полиции воздушной гавани, где был составлен протокол о мелком хулиганстве. В крови 27-летнего российского футболиста при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.



11 июня сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0).

«Зенит»: конфликт во Внуково с участием Лунёва полностью исчерпан