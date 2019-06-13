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«Айнтрахт» подпишет Траппа

«Айнтрахт» подпишет Траппа
Футбол / Германия 0

Немецкий «Айнтрахт» собирается подписать контракт с голкипером «Пари Сен-Жермен» Кевином Траппом, выступавшим в прошедшем сезоне за клуб из Франкфурта-на-Майне на правах аренды.

«Трапп является очень важным игроком для команды», — сообщил председатель наблюдательного совета «Айнтрахта» в интервью немецкому спортивному журналу Kicker.

В сезоне-2018/19 за «Айнтрахт» Трапп принял участие в 43 матчах на клубном уровне. 28-летний немецкий голкипер помог своей команде набрать 54 очка и попасть в зону Лиги Европы благодаря 7-му месту в чемпионате.

Отметим, что воспитанник «Кайзерслаутерна» выступал за «Айнтрахт» с 2012 по 2015 год. Затем вратарь перешёл в «ПСЖ». Сумма трансфера составила € 9 млн.

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