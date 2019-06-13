«ПСЖ» продлит контракт с Кавани

Руководство «Пари Сен-Жермен» надеется продлить договор с нападающим команды Эдинсоном Кавани.



«ПСЖ» собирается подписать новый контракт с уругвайским форвардом, продлив действующее соглашение на год. Кавани уже получил устное предложение. Официальные переговоры начнутся в ближайшее время.



Кавани играет за «ПСЖ» с лета 2013 года, перейдя из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В минувшем сезоне 32-летний уругваец принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами.



Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в мадридский «Атлетико».

«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн