«ПСЖ» продлит контракт с Кавани
Руководство «Пари Сен-Жермен» надеется продлить договор с нападающим команды Эдинсоном Кавани.
«ПСЖ» собирается подписать новый контракт с уругвайским форвардом, продлив действующее соглашение на год. Кавани уже получил устное предложение. Официальные переговоры начнутся в ближайшее время.
Кавани играет за «ПСЖ» с лета 2013 года, перейдя из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В минувшем сезоне 32-летний уругваец принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в мадридский «Атлетико».
«ПСЖ» может продать Кавани «Атлетико» за € 50 млн
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