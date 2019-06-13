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«ПСЖ» продлит контракт с Кавани

«ПСЖ» продлит контракт с Кавани
Футбол / Франция 0

Руководство «Пари Сен-Жермен» надеется продлить договор с нападающим команды Эдинсоном Кавани.

«ПСЖ» собирается подписать новый контракт с уругвайским форвардом, продлив действующее соглашение на год. Кавани уже получил устное предложение. Официальные переговоры начнутся в ближайшее время.

Кавани играет за «ПСЖ» с лета 2013 года, перейдя из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В минувшем сезоне 32-летний уругваец принял участие в 21 матче французского национального чемпионата, в которых стал автором 18 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кавани может перейти в мадридский «Атлетико».

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