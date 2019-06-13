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Себальос: если покину «Реал», могу играть в любой команде Европы

Себальос: если покину «Реал», могу играть в любой команде Европы
Футбол / Испания 0

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос сообщил, что примет решение о своём будущем после окончания молодёжного чемпионата Европы, подчеркнув, что готов играть в любой команде Европы.

«Когда закончится молодёжный Евро, приму решение о своем будущем. Если покину «Реал», то хочу играть в команде, где буду чувствовать себя важным. Думаю, что могу играть в любой команде Европы», — приводит слова Себальоса El Transistor.

Себальос перешёл в «Реал» летом 2017 года из «Бетиса» за сумму в € 16,5 млн. В прошедшем сезоне на клубном уровне полузащитник сыграл 34 матча, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат Европы среди молодёжных команд пройдёт в 22-й раз на территории Италии и Сан-Марино с 16 по 30 июня 2019 года.

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