Полузащитник «Реала» Эдегор близок к переезду в Бундеслигу

Полузащитник ФК «Реал» Мадрид Мартин Эдегор может продолжить карьеру в Бундеслиге. Норвежским футболистом интересуется «Байер», сообщает Cadena Ser. Немецкий клуб уже сделал мадридскому клубу предложение.



В сезоне-2018/19 20-летний футболист выступал на правах аренды за голландский «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий. В 35 матчах чемпионата Нидерландов он отметился 9 забитыми мячами и 12 ассистами. Кроме того, на его счету 2 матча и 2 гола в кубке Нидерландов.



Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 16-летнем возрасте. Мартин дебютировал за главную команду в последнем матче сезона-2014/15, заменив Криштиану Роналду. Благодаря этому норвежец стал самым молодым игроком в истории королевского клуба, дебютировавшим в чемпионате Испании. На тот момент возраст полузащитника составил 16 лет и 156 дней.

Эдегор: хочу перейти куда-нибудь, где тренер будет мне доверять