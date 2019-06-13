Видео: Дзюба отдыхает на рыбалке
Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал в своём «Инстаграме» видео отдыха на рыбалке. Игрок рассказал, что встаёт в три утра и похвастался пойманным карпом.
«В три утра подъём. С пяти утра уже сидим здесь. Сезон открыт. Артёмка в деле. Я всегда с карпами разбираюсь быстренько», — сказал Дзюба.
После победы сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0) нападающий подчеркнул, что хочет с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалку, два дня насладиться ловлей и ничего не делать.
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
Дзюба: АПЛ? Хочу съездить на рыбалочку, а потом посмотрим
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