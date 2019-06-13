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Жена Мертенса отговорила его переезжать в чемпионат Китая

Жена Мертенса отговорила его переезжать в чемпионат Китая
Футбол / Италия 0

Катрин Керкхофс, жена нападающего «Наполи» Дриса Мертенса заявила, что предотвратила трансфер футболиста в один из китайских клубов.

«Дрис сказал мне, что, после жертвы в виде одного или двух сезонов в Китае даже наши внуки будут обеспечены. на будущее. Но в Китае мы не были бы счастливы. Нам нужна социальная жизнь, нам нравится солнце и пейзажи. Год длинный и всё может испортиться.

Я ничего не имею против тех, кто принимает подобные предложения, но, к счастью, я заставила его задуматься», — цитирует Керкхофс Tutto Napoli.

В прошлом сезоне итальянской Серии А 32-летний футболист провёл 35 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и 11 ассистами. Мертенс — третий бомбардир в истории «Наполи».

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