Уолкер и «Манчестер Сити» собираются начать переговоры по новому контракту

Контракт 29-летнего защитника сборной Англии Кайла Уолкера с «Манчестер Сити» будет действовать ещё три года. Несмотря на это клуб и игрок уже сейчас готовы заключить новое соглашение, сообщает The Sun.

Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее трансферное окно готов потратить £ 50 млн. (€ 56,3 млн.) на приобретение 25-летнего защитника «Ювентуса» Жоау Канселу. Однако хочет подстраховаться после того, как 27-летний Данило покинет клуб. Поэтому Гвардиола намерен сохранить Уолкера и рассчитывает на него.

По данным источника, этим летом клуб готов потратить значительные средства на укреплении линии обороны.

Уолкер перешёл в «Сити» из «Тоттенхэма» два года назад. Его трансфер обошёлся «Сити» в £ 50 млн. (€ 56,3 млн.).