Уолкер и «Манчестер Сити» собираются начать переговоры по новому контракту
Контракт 29-летнего защитника сборной Англии Кайла Уолкера с «Манчестер Сити» будет действовать ещё три года. Несмотря на это клуб и игрок уже сейчас готовы заключить новое соглашение, сообщает The Sun.
Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее трансферное окно готов потратить £ 50 млн. (€ 56,3 млн.) на приобретение 25-летнего защитника «Ювентуса» Жоау Канселу. Однако хочет подстраховаться после того, как 27-летний Данило покинет клуб. Поэтому Гвардиола намерен сохранить Уолкера и рассчитывает на него.
По данным источника, этим летом клуб готов потратить значительные средства на укреплении линии обороны.
Уолкер перешёл в «Сити» из «Тоттенхэма» два года назад. Его трансфер обошёлся «Сити» в £ 50 млн. (€ 56,3 млн.).
Данило согласен на понижение зарплаты ради перехода из «Сити» в «Интер»
- 13 июня 2019
-
11:45
-
11:31
-
11:23
-
11:15
-
10:56
-
10:49
-
10:30
-
10:29
-
10:10
-
09:56
-
09:46
-
09:32
-
09:12
-
08:47
-
08:34
-
08:17
-
07:28
-
06:56
-
03:36
-
03:00
-
01:59
-
01:50
-
01:02
-
00:45
-
00:29
- 12 июня 2019
-
23:59
-
23:42
-
23:31
-
23:17
-
23:16
-
22:55
-
22:50
-
22:34
-
22:33
-
22:18
Партнерский контент