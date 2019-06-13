«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба

Британский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за сумму не меньшую € 170 млн. Об этом сообщает Daily Mirror.



Главным претендентом на чемпиона мира в составе сборной Франции является мадридский «Реал». Другими клубами, желающими заполучить футболиста является «Ювентус» и «ПСЖ».



Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отговорил клуб от покупки Кристиана Эриксена ради трансфера Погба. Сам же Поль дал своё согласие на переход в «Ювентус».



Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.

«Ювентус» может включить одного из трёх игроков в сделку по трансферу Погба