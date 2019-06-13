Клоппу и игрокам «Ливерпуля» за победу в ЛЧ подарили айфоны за £ 3,5 тыс.

Деньги не являются проблемой для звезд «Ливерпуля», но даже они не отказались бы от подарка стоимостью £ 3,5 тыс. (€ 3,5 тыс.) за победу в Лиге чемпионов. Главный тренер Юрген Клопп и каждый член команды первой команды получили от руководства клуба уникальные золотые смартфоны iPhone X, сообщает Daily Mail.
На смартфонах изображены фамилии и номера футболистов «Ливерпуля», а также кубок и логотип Лиги чемпионов.
В финальном матче Лиги чемпионов — 2018/19, который состоялся в Мадриде 1 июня, мерсисайдцы победили «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
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