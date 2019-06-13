«Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся в первом туре нового сезона АПЛ
Опубликован календарь английской Премьер-лиги сезона-2019/20. Новый чемпионат стартует 9 августа матчем «Ливерпуля» и новичков высшей лиги «Норвича».
Действующие чемпионы Англии «Манчестер Сити» в первом круге сыграют на выезде с «Вест Хэмом». «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Астон Виллой», «Арсенал» — с «Ньюкаслом».
Последний матч первого круга состоится 11 августа — на «Олд Траффорд» сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Уже во втором туре чемпионата «Манчестер Сити» примет на «Этихаде» «Тоттенхэм», «Челси» сыграет с «Лестером», «Ливерпуль» — с «Саутгемптоном».
Полное расписание матчей доступно на официальном сайте английской Премьер-лиги.
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