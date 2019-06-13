Ибрагимович — самый высокооплачиваемый футболист MLS в сезоне

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом американо-канадской лиги Major League Soccer в текущем сезоне. Данные о зарплатах на своём официальном сайте приводит Ассоциация игроков MLS.



В текущем году шведский форвард заработает 7,2 миллиона долларов. 37-летний Ибрагимович побьет рекорд итальянца Себастьяна Джовинко, который в качестве игрока «Торонто» получал более $ 7,1 млн долларов в 2017 и 2018 годах.



Второе место в зарплатном списке занимает мексиканский форвард Джовани дос Сантос (6,5 миллиона). Третьим стал американский полузащитник «Торонто» Майкл Брэдли (6,43 миллиона).



Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале прошлого года. Ранее он выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

