А. Кокорин: просим справедливости

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, обращаясь к суду во время рассмотрения жалобы на его приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, попросил коллегию быть справедливой.

«Мы просим от судебной коллегии справедливости. Хотелось бы, чтобы вы разобрались во всём, основываясь на уголовном кодексе. Просим справедливости», — сказал Кокорин, обращаясь к суду.

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.