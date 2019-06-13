Кирилл Кокорин: хотелось бы выйти

Брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина – Кирилл заявил, что не совершал никаких хулиганских поступков.

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.

Кирилл Кокорин: против прокурора возражаю. Жалобу адвоката поддерживаю.

Суд: Что вы просите от судебной коллегии?

К.К.: Хотелось бы выйти.

С.: Выйти, да?

К.К.: Я в юридическом плане не особо силён, но мне кажется, что хулиганства там не было. Это беспричинное деяние по отношению к обществу.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.