Эксперт-криминалист провёл исследование драки Павла Мамаева и Виталия Соловчука

Сергей Пичурин, специалист, проводивший криминалистическое исследование по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, дал показания в суде.



«На видеоматериале был конфликт между мужчинами номер 1 (мужчина в белой шапке) и номер 2 (мужчина полного телосложения). Было физическое воздействие мужчины номер 2 на номер 1 правой рукой.



Границы этого конфликта мне неизвестны. Мне просто поступил видеофайл от руководителя бюро «Версия» с просьбой провести экспертизу», — передаёт слова Пичурина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.