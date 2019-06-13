Прокурор попросила оставить тюремные сроки Кокорина и Мамаева в силе

Анастасия Зверева, прокурор, рассматривающая апелляцию Александра Кокорина и Павла Мамаева на их приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, высказала свою позицию



«В связи с вышеизложенным, приговор Пресненского суда города Москвы отменить и постановить новый приговор апелляционной инстанции.



Кокорину К.К — 1 год 6 месяцев колонии общего режима, признать невиновным по статье 116.



Кокорину А.А. — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.



Мамаеву П.К. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.



Протасовицкому А.С. — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима», — передаёт слова Зверевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Мамаев — судье: сейчас уже ничего просить не хочу, всё происходящее — это позор