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Прокурор попросила оставить тюремные сроки Кокорина и Мамаева в силе

Прокурор попросила оставить тюремные сроки Кокорина и Мамаева в силе
Футбол / РПЛ 0

Анастасия Зверева, прокурор, рассматривающая апелляцию Александра Кокорина и Павла Мамаева на их приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, высказала свою позицию

«В связи с вышеизложенным, приговор Пресненского суда города Москвы отменить и постановить новый приговор апелляционной инстанции.

Кокорину К.К — 1 год 6 месяцев колонии общего режима, признать невиновным по статье 116.

Кокорину А.А. — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Мамаеву П.К. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Протасовицкому А.С. — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима», — передаёт слова Зверевой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.

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