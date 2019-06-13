Адвокат А. Кокорина: представление направлено на поддержку незаконного приговора

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, обратил внимание суда, что в доводах апелляционного представления есть такой оборот, как «нанёс несколько ударов стулом». Адвокат удивлён, откуда это взялось.
«Представление направлено на поддержку незаконного приговора», — сказал он.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 13 июня 2019
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