Адвокат А. Кокорина: представление направлено на поддержку незаконного приговора

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, обратил внимание суда, что в доводах апелляционного представления есть такой оборот, как «нанёс несколько ударов стулом». Адвокат удивлён, откуда это взялось.

«Представление направлено на поддержку незаконного приговора», — сказал он.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.