Адвокат Кирилла Кокорина: прошу хотя бы изменить наказание на колонию-поселение

Адвокат Вячеслав Барик, защищающий в суде Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал сегодняшнее заседание суда.



«Хотел бы обратить внимание, что ни одного дня Кирилл законно не провёл под стражей. Ему нет никакой необходимости и дальше оставаться в местах лишения свободы. Уважаемый суд, я прошу изменить приговор и ограничить срок тем наказанием, которое Кирилл уже отбыл.



Если судебная коллегия не посчитает наши доводы законными, то прошу хотя бы изменить наказание на колонию-поселение», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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