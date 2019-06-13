Один из самых тяжёлых форвардов мира Акинфенва продлил контракт с клубом

Нападающий «Уиком Уондерерс» англичанин Адебайо Акинфенва, являющийся одним из самых тяжёлых футболистов в мире, подписал с клубом новый однолетний контракт.
«Четвёртый сезон на «Адамс парке» для Зверя Адебайо Акинфенвы.
Подписывает новый однолетний контракт, чтобы остаться с «Уиком Уондерерс»!» — сообщает официальный «твиттер» команды.
Акинфенва известен благодаря своим габаритам, вес 37-летнего игрока превышает 100 килограммов. За свои огромные размеры он получил прозвище Зверь.
«Уиком Уондерерс» выступает в английской Первой лиге. В сезоне-2018/19 клуб занял 17-е место. В 46 играх его футболисты сумели одержать 14 побед, 11 раз сыграли в ничью и потерпели 21 поражение. Акинфевна забил 7 голов в ворота соперников и отдал партнёрам 6 голевых передач.
- 13 июня 2019
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