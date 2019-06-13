Адвокат попросил суд оправдать А. Кокорина по статье «Хулиганство»

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы. Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, попросил суд оправдать своего подзащитного по статье «Хулиганство».

«Первый эпизод — причинение вреда Соловчуку. Все очевидцы утверждают, что Александр Кокорин не причинял никакого вреда, а, напротив, препятствовал всем остальным. Даже видно на видео, что он за рубашку его оттаскивал. Это подтверждено было на очных ставках.

Прошу оправдать моего подзащитного по статье «Хулиганство». Удар стулом отрицать глупо — всё видно на видео. Но только видно, что удар был немного не в той плоскости, как указано в обвинении. Удар был нанесён направо, а не сверху вниз. Пак и Гайсин говорят о шишке, которая была после удара. Но на видео чётко видно, что Пак ни разу не хватается за голову», — сказал Ромашов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Прокурор попросила оставить тюремные сроки Кокорина и Мамаева в силе