Ойеволе, Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»

Российский защитник нигерийского происхождения Адесойе Ойеволе, а также полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб «Оренбург» в связи с истечением сроков контрактов.
«Адесойе Ойеволе: 6 сезонов, 168 матчей, 11 голов. Сергей Бреев: 6 сезонов, 146 матчей, 9 голов. Григорий Чиркин: 2 сезона, 48 матчей, 6 голов.
Футбольный клуб «Оренбург» от всей души благодарит футболистов за проделанную работу. Спасибо вам за всё и желаем успешного продолжения карьеры!» — сообщает официальный сайт команды.
«Оренбург» проводит сбор в Австрии. Помимо игроков основного состава, выступавших в прошедшем сезоне, в составе тренируются два футболиста из «молодёжки»: полузащитники Давид Бидловский и Евгений Болотов. На сборе отсутствуют защитник Дмитрий Андреев, который завершил карьеру, голкипер Евгений Фролов и форвард Андрей Козлов (возможны другие варианты продолжения карьеры), а также хавбек Денис Попович (находился в расположении сборной Словении, прибудет на сбор позже).
В чемпионате России «Оренбург» в прошлом сезоне занял седьмое место.
- 13 июня 2019
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