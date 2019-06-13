Голкипер сборной Сан-Марино поблагодарил за поддержку на русском языке
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини ответил на слова поддержки от русскоговорящих фанатов после неудачного матча со сборной России (0:9)
«Я получил очень много сообщений. Хочу сказать, что прочитал их всех и что вы тронули меня до глубины души. Это большая честь для меня.
Постараюсь ответить как можно больше всем. Вы вошли в мое сердце. Я ваш фанат», — написал Бенедеттини в сторис своего «инстаграма».
Ранее Элиа поблагодарил российских болельщиков на английском языке. «Ваши многочисленные сообщения сделали плохой вечер чуть более приятным», — написал он.
Сборная России набрала 9 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I, уступая национальной команде Бельгии 3 очка. Сан-Марино (0) — на последнем, 6-м месте в группе I.
Голкипер сборной Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков
- 13 июня 2019
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