Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси

Белорусская федерация футбола и главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.



«Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путёвку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире Евро-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат — контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию», — приводит слова первого заместителя председателя АБФФ Юрия Вергейчика сайт организации.

Криушенко возглавил сборную Белоруссии в 2017 году. Под его руководством сборная Белоруссии заняла первое место в группе 2 лиги D Лиги наций и завоевала место в лиге C. В отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года сборная Белоруссии потерпела четыре поражения в четырёх встречах.

«Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу в ходе всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не всё, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждёт светлое будущее», — отметил Криушенко.

Также сборную покинули помощники главного тренера Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.