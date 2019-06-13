Сын Леонида Слуцкого призвал уезжать из России, а затем извинился

Дмитрий Слуцкий, сын российского тренера Леонида Слуцкого, призвал подписчиков своего «инстаграма» уезжать из России.
«Чуваки, по возможности, как можно скорее [сваливайте] отсюда», — написал Дмитрий в сторис.
В следующей сторис Слуцкий-младший опубликовал фотографию с задержанием женщины на митинге. Позже Дмитрий удалил сообщение с призывом, оставив лишь фото с митинга. Затем он удалил и фото, заменив его на пост с извинениями: «История была написана на эмоциях. Нужно менять всё к лучшему. Извиняюсь за своё резкое высказывание».
Леонид Слуцкий не работает в России с 2017 года. Специалист тренировал британский «Халл Сити», после чего перешёл на работу в голландский «Витесс». До 2017 года Леонид тренировал, в частности, «Крылья Советов», ЦСКА и сборную России.
- 13 июня 2019
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