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Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке

Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке
Футбол / Прочие турниры 0

Исследовательский центр CIES Football Observatory назвал 100 самых дорогих футболистов мира. Рейтинг возглавил нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место по стоимости занимает форвард «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамед Салах. Тройку замыкает полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг.

Аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» в рейтинге занял четвёртое место. А пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду («Ювентус») — 20-е место.

Трансферная стоимость футболистов по данным CIES Football Observatory:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 252,2 млн
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 219,6
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,9
4. Лионель Месси («Барселона») – 167,4
5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4
6. Садио Мане («Ливерпуль») – 157,8
7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2
8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2
9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8…
10. Лерой Зане («Манчестер Сити») – 137,1...
20. Криштиану Роналду («Ювентус») – 118,1.

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