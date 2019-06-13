Аналитики: Мбаппе — самый дорогой футболист мира, Месси нет в первой тройке

Исследовательский центр CIES Football Observatory назвал 100 самых дорогих футболистов мира. Рейтинг возглавил нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место по стоимости занимает форвард «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамед Салах. Тройку замыкает полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг.

Аргентинец Лионель Месси из «Барселоны» в рейтинге занял четвёртое место. А пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду («Ювентус») — 20-е место.

Трансферная стоимость футболистов по данным CIES Football Observatory:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – € 252,2 млн

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 219,6

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,9

4. Лионель Месси («Барселона») – 167,4

5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4

6. Садио Мане («Ливерпуль») – 157,8

7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2

8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2

9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8…

10. Лерой Зане («Манчестер Сити») – 137,1...

20. Криштиану Роналду («Ювентус») – 118,1.