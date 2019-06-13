А. Кокорин: дайте шанс показать, что мы не преступники

Российский футболист Александр Кокорин обращаясь к суду во время рассмотрения жалобы на его приговор по уголовному делу о потасовках в Москве, вновь попросил о справедливости.



«Не знаю, с чего начать. Хотелось бы попросить вас и журналистов дать увидеть родителей, семью. Нет смысла рассказывать, как все происходило на протяжении восьми месяцев. Если есть возможность дать шанс показать, что мы не преступники, дайте его. Хотелось бы справедливости и гуманности. Мы прошли этот путь достойно. Все свои показания, начиная с первого заседания, мы не меняли, помогали следствию.



Все, что есть, все доказательства, показания свидетелей — это есть. Тут по десять человек говорило одно и то же, а нам говорят, что на чёрном мы совершили белое.



Мы в этом деле сколько времени уже разбираемся, а Соловчук поменял свои показания поменял уже три раза. «Ну, может быть ошибся», а мы сидим и разбираем. Хотелось бы справедливости. И выйти, конечно, наконец», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.