Кирилл Кокорин: чем мы опасны для общества?

Брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина – Кирилл обратился к суду с просьбой назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

«Ваша честь. Я поддерживаю защиту, мне даже особо нечего добавить. Пару моментов мне интересно с точки зрения логики, а не юриспруденции. Судья меня сначала оправдывает, но наказание не меняет. Второй момент — про «этап». Я занимался спортом, ребята тоже. Чем мы опасны для общества? Что полезного мы можем сделать в лагере, чего не можем сделать на воле? Почему нельзя дать условный срок. Хотелось бы как можно скорее выйти. Чтобы играть, тренироваться — может, не на таком уровне, всё-таки время прошло. Я не думаю, что необходимо нас отправлять в лагерь. Будем отталкиваться от решения суда. Хотелось бы, чтобы оно было положительное», — сказал Кирилл Кокорин.

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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