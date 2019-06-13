А. Кокорин: убийце дали год и 4 месяца, у меня — год и 6. Как тут не улыбаться?

Российский футболист Александр Кокорин в своём последнем слове перед решением суда об апелляции отреагировал на вопрос судьи, почему его брат Кирилл улыбается на протяжении всего судебного процесса.



«Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» — передаёт слова Кокорина Полина Куимова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.