Судья спросила у К. Кокорина, почему он всё время улыбается

Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассматривает жалобы на приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Ранее они были осуждены за участие в драках в центре Москвы.
Судья – Кириллу Кокорину: А почему вы улыбаетесь? Весь процесс.
Кто-то из камеры: Он позитивный человек.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 13 июня 2019
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