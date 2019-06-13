Мамаев: почему улыбаемся? Не плакать же нам…

Российский футболист Павел Мамаев в своём последнем слове перед решением суда об апелляции отреагировал на вопрос судьи, почему Кирилл Кокорин улыбается на протяжении всего судебного процесса.



«Все сказали правильно, что мы перед всеми извинились, всё сделали. То, что мы улыбаемся… Мы приезжаем на заседание в хорошем настроении, а потом пишут, что мы не исправились.



Из этой ситуации нужно выходить с добром. Нам много писем писали, всем спасибо. Всем родным, близким — в первую очередь супруге — огромное спасибо. Нам же не плакать. Если выйдем, будем безмерно счастливы», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию из зала суда.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Судья спросила у К. Кокорина, почему он всё время улыбается