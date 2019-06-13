Рязанцев поделился впечатлениями от возвращения в «Торпедо»

В Москве состоялось официальное мероприятие, на котором «Торпедо» представило нового главного тренера команды Сергея Игнашевича и ряда игроков, пополнивших состав команды. Среди них – Александр Рязанцев.

«Я ещё не забил ни одного гола за «Торпедо», очень хочу это сделать. Это очень родные места для меня, знаю все окрестности. Многое поменялось, но многое и осталось. У «Торпедо» огромная история, её надо сохранять и приумножать», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Рязанцев — воспитанник СДЮШОР «Торпедо». В основном составе ФК «Москва» дебютировал 16 октября 2004 года в матче 26-го тура Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Он также выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки».