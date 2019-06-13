Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рязанцев поделился впечатлениями от возвращения в «Торпедо»

Рязанцев поделился впечатлениями от возвращения в «Торпедо»
Футбол / РПЛ 0

В Москве состоялось официальное мероприятие, на котором «Торпедо» представило нового главного тренера команды Сергея Игнашевича и ряда игроков, пополнивших состав команды. Среди них – Александр Рязанцев.

«Я ещё не забил ни одного гола за «Торпедо», очень хочу это сделать. Это очень родные места для меня, знаю все окрестности. Многое поменялось, но многое и осталось. У «Торпедо» огромная история, её надо сохранять и приумножать», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Рязанцев — воспитанник СДЮШОР «Торпедо». В основном составе ФК «Москва» дебютировал 16 октября 2004 года в матче 26-го тура Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Он также выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент