Рязанцев поделился впечатлениями от возвращения в «Торпедо»
В Москве состоялось официальное мероприятие, на котором «Торпедо» представило нового главного тренера команды Сергея Игнашевича и ряда игроков, пополнивших состав команды. Среди них – Александр Рязанцев.
«Я ещё не забил ни одного гола за «Торпедо», очень хочу это сделать. Это очень родные места для меня, знаю все окрестности. Многое поменялось, но многое и осталось. У «Торпедо» огромная история, её надо сохранять и приумножать», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Рязанцев — воспитанник СДЮШОР «Торпедо». В основном составе ФК «Москва» дебютировал 16 октября 2004 года в матче 26-го тура Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Он также выступал за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки».
- 13 июня 2019
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