Сёмин: Кокорин и Мамаев заслуживают по 15 суток — это максимум

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал большое количество околофутбольных скандалов в России.
«Раньше я пытался контролировать личную жизнь своих игроков, сегодня – другая ситуация. Мне кажется, что сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма уже другое. Говорю это потому, что видел разные поколения. У всех же контракт, где чётко написано, что можно, что нельзя, за что оштрафуют. Поэтому не вижу смысла вмешиваться в их личную жизнь, что-то контролировать.
Кокорин и Мамаев? Это только два человека. И если хочешь знать моё отношение к этой ситуации, то максимум, чего они заслуживают, – 15 суток.
А ещё, например, есть эпизод с Гулиевым. Гулиев извинился, американец простил его, признал, что всякое бывает, и обратил конфликт в доброе дело. А те люди, которые пострадали от Мамаева и Кокорина? Они, наверное, тоже могли бы давно «закончить историю красиво», принеся пользу обществу. Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома. Но нет...» — цитирует Сёмина издание «Аргументы и факты».
- 13 июня 2019
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