Сёмин: сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма другое

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что не практикует контроль за личной жизнью игроков своей команды.

«Раньше пытался контролировать личную жизнь футболистов, сегодня – другая ситуация. Мне кажется, что сейчас игроки больше дружат с режимом, понимание профессионализма уже другое. Говорю это потому, что видел разные поколения. У всех же контракт, где чётко написано – что можно, чего нельзя, за что оштрафуют. Поэтому не вижу смысла вмешиваться в их личную жизнь, что-то контролировать», — приводят слова Сёмина «Аргументы и факты».

Сёмин вернулся в «Локомотив» в 2016 году. За три года с командой он выиграл чемпионский титул Премьер-Лиги в сезоне-2017/18 и два Кубка России (2016/17, 2018/19).