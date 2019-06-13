Юрист: Кокорин и Мамаев, скорее всего, не успеют попасть в колонию

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский считает, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин, вероятно, не проведут в колонии ни одного дня.

«Скорее всего, они просто не успеют туда попасть — истечёт срок приговора. Не думаю, что из-за резонанса процесс их этапирования в колонии будет искусственно убыстрён. Такое бывает по политическим делам, когда судят оппозиционеров, — от них стараются избавиться побыстрее.

Здесь громкое показательное дело, но нет политического оттенка. Тем более нужны заявки из колонии, куда попало отправить нельзя — мест может не быть. После апелляции люди могут несколько месяцев находиться в СИЗО — так можно успеть обратиться за условно-досрочным освобождением», — сказал Аграновский в интервью «Чемпионату».