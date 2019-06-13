Стукалова: понимали, что это абсолютно согласованный срок и другого не будет

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала отклонение апелляции по делу, фигурантами по которому проходят её клиенты.

«Мы рассчитывали на то, что хоть какая-то гуманность будет хотя бы на этой стадии. Когда был предварительный сговор, когда Кирилл был оправдан по одному эпизоду, мы рассчитывали, что суд первой инстанции проявит свою гуманность. Он этого не сделал и, несмотря на переход с преступления тяжкого на средней тяжести, оставил тот же самый срок. Мы думали, что это может произойти здесь, но как профессионалы понимали, что это абсолютно согласованный срок и ничего другого не будет», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в центре Москвы, в результате чего пострадали три человека.