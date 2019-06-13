Трезеге: Мбаппе — будущее сборной Франции и мирового футбола
Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и национальной команды Франции Давид Трезеге поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Мбаппе — игрок исключительного уровня. Ему 20 лет, а он уже проявил себя во всей красе, забил 100 мячей. Это невероятная цифра. Думаю, что он — будущее сборной Франции и мирового футбола. Это сформировавшийся спортсмен, у которого есть всё, чтобы стать ещё сильнее», — приводит слова Трезеге «RT на русском».
В завершившемся сезоне Килиан помог «ПСЖ» в очередной раз стать чемпионом французской Лиги 1. Форвард выиграл гонку бомбардиров турнира, записав в актив 33 гола в 29 матчах.
Мбаппе — воспитанник «Монако». В состав парижского клуба француз перешёл в конце лета 2017 года.
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- 13 июня 2019
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