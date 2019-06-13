Адвокат: собираются ли Кокорин и Мамаев продолжать карьеру? Где, на зоне?

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сказал, что его клиент и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев планируют продолжить карьеру профессиональных футболистов после освобождения.

«Собираются ли Кокорин и Мамаев продолжать футбольную карьеру? Где, на зоне? После освобождения планируют», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Сегодня, 13 июня, суд отклонил апелляцию по делу, фигурантами которого проходят Кокорин и Мамаев. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.