Адвокат: собираются ли Кокорин и Мамаев продолжать карьеру? Где, на зоне?
Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сказал, что его клиент и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев планируют продолжить карьеру профессиональных футболистов после освобождения.
«Собираются ли Кокорин и Мамаев продолжать футбольную карьеру? Где, на зоне? После освобождения планируют», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Сегодня, 13 июня, суд отклонил апелляцию по делу, фигурантами которого проходят Кокорин и Мамаев. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.
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- 13 июня 2019
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