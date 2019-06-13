Адвокат Кокорина: в СИЗО «потерялось» оборудование для восстановления Александра

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что в СИЗО пропало оборудование, которые было завезено специально для восстановления его подзащитного после травмы колена.
«Вы, наверное, слышали, что представитель по правам человека предложил загнать оборудование в СИЗО, чтобы Кокорин там восстанавливался. Никто не сказал, что 5 декабря всё оборудование туда поступило, а потом «потерялось». Зачем теперь его туда загонять, если через две-три недели они оттуда поедут? Вот и все заявления о допуске врачей, каком-то курсе. Ничего не будет», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 13 июня 2019
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