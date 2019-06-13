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Кемпес: Месси винят во всех грехах, случающихся с Аргентиной, но он не супермен

Кемпес: Месси винят во всех грехах, случающихся с Аргентиной, но он не супермен
Футбол / Южная Америка 0

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес высказался о сравнениях нынешнего капитана национальной команды Лионеля Месси с одним из лучших игроков в истории футбола Диего Марадоной.

«Марадона стал чемпионом мира в 1986 году, а Месси пока сделать этого не удалось. Такова реальность. Но Месси уже выиграл всё, и то, чего он добился, прекрасно. Всегда будет существовать точка зрения, что Месси не сравним с Марадоной из-за того, что он не выиграл чемпионат мира, но в мире есть много глупостей. Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы соответствовать Марадоне.

Месси лучший в мире. Но он не может делать всё. Он не Супермен… Он устал от обвинений: если команда не забивает, это его вина; если защита совершает ошибку, это его вина; всё зло, которое случается с Аргентиной, это его вина", — цитирует Кемпеса Marca.

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