«Спортинг» хочет подписать 9-летнего сына Роналду
Лиссабонский «Спортинг» заинтересован в подписании девятилетнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который выступает за одну из детских команд «старой синьоры». Об этом сообщает Correo da Manha.
По информации источника, лиссабонский клуб уже связывался с бабушкой юного футболиста Долорес Авейру относительно возможного подписания юного футболиста. Представители «Спортинга» попросили мать Роналду убедить своего сына, чтобы тот дал разрешение на переход Криштиану-младшего.
Напомним, Роналду является воспитанником «Спортинга». Лиссабонский клуб нападающий покинул летом 2003 года, перейдя в возрасте 18 лет за € 19 млн в «Манчестер Юнайтед». Всего в составе «Спортинга» Роналду сыграл 30 матчей и забил 5 мячей.
Йович: Роналду был моим кумиром в детстве
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