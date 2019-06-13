Спортивный директор «Ювентуса» прилетел в Лондон для переговоров по Погба

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прилетел в Лондон для переговоров по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Sky Sport Italia.
Переговоры находятся на ранней стадии. По информации издания, сейчас стороны обсуждают вариант, при котором в сделке будет задействован защитник туринцев Жоау Канселу.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы продать Погба в другой клуб за € 170 млн. Помимо «Ювентуса», в 26-летнем французе заинтересованы мадридский «Реал» и парижский «ПСЖ».
Поль перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В сезоне-2018/19 хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги. Контракт Погба рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 13 июня 2019
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