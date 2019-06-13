«Манчестер Юнайтед» готовит улучшенное предложение для де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово сделать улучшенное предложение о контракте голкиперу команды Давиду де Хеа, сообщает ESPN FC со ссылкой на источник из окружения 28-летнего испанца.

В услугах де Хеа заинтересован французский «ПСЖ». Ранее вратарь отказался от продления сотрудничества с «красными дьяволами» на пять лет с зарплатой £ 350 тыс. в неделю (около € 393 тыс.).

Сейчас Давид получает £ 240 тыс. в неделю (около € 270 тыс.). Его соглашение с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать де Хеа, несмотря на затянувшиеся переговоры.

Давид перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 голкипер пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги.