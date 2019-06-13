Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии
Футбольный союз Сербии объявил о расставании с главным тренером национальной команды Младеном Крстаичем.
Наставнику была выражена признательность за профессиональное исполнение обязанностей и удачное выступление в Лиге наций. 45-летнему специалисту пожелали удачи и успехов в дальнейшей карьере. Имя нового наставника национальной команды будет объявлено в ближайшее время.
Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года. Через два месяца он был утверждён главным тренером на полноценной основе. Всего под его руководством сербы сыграли 17 матчей — 8 побед, 4 ничьих и 5 поражений. В двух последних матчах команда проиграла Украине (0:5) и обыграла Литву (4:1).
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