Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии

Футбольный союз Сербии объявил о расставании с главным тренером национальной команды Младеном Крстаичем.

Наставнику была выражена признательность за профессиональное исполнение обязанностей и удачное выступление в Лиге наций. 45-летнему специалисту пожелали удачи и успехов в дальнейшей карьере. Имя нового наставника национальной команды будет объявлено в ближайшее время.

Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года. Через два месяца он был утверждён главным тренером на полноценной основе. Всего под его руководством сербы сыграли 17 матчей — 8 побед, 4 ничьих и 5 поражений. В двух последних матчах команда проиграла Украине (0:5) и обыграла Литву (4:1).