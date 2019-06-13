Злобин рассказал, как он оказался на перекладине ворот с трофеем «Бенфики»

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин рассказал, как он оказался на перекладине ворот после победы в чемпионате Португалии.
«Традиция такая. В «Бенфике» был третий вратарь Паулу Лопеш. В прошлом году он закончил выступать, теперь тренирует в команде «Б». Так вот, он четыре года подряд забирался на перекладину и поднимал чемпионский кубок для болельщиков. Теперь пришлось мне лезть.
После круга почёта подошёл Самарис: «Лезь». Я оторопел: «Да ты чего? Ни одного матча не сыграл, меня не знают». А он: «Давай-давай. Ты заслужил этот кубок так же, как и все». Меня подсадили на ворота, и я поднял трофей. Прикольно было. Вот что значит коллектив. Я пришёл в первую команду в январе, молодой вратарь, а ребята и тренер всё равно относятся с уважением», — сказал Злобин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью Злобина будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 13 июня 2019
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