ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по трансферу Влашича

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по переходу полузащитника Николы Влашича. «Армейцы» могут объявить о полноценном трансфере Влашича после завершения чемпионата Европы U21, где хавбек выступает за сборную Хорватии.

Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.

Ранее стало известно, что Влашич заинтересован в трансфере в турецкий «Бешикташ».

По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.