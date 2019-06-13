ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по трансферу Влашича

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по переходу полузащитника Николы Влашича. «Армейцы» могут объявить о полноценном трансфере Влашича после завершения чемпионата Европы U21, где хавбек выступает за сборную Хорватии.
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.
Ранее стало известно, что Влашич заинтересован в трансфере в турецкий «Бешикташ».
По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.
- 13 июня 2019
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