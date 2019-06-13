Рыбка: Федецкий пешком ушёл бы в «Зенит», получи он предложение, как у Ракицкого

Бывший голкипер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Рыбка, ныне выступающий за азербайджанский «Сабаил», прокомментировал критику со стороны защитника «Карпат» Артёма Федецкого в адрес Ярослава Ракицкого из-за перехода в «Зенит».
«Я уважаю Федецкого. Он очень громко высказывается об игроках, которые уезжают в Россию. Он хороший парень. Я не могу сказать, что мы сильно дружим, но когда пересекаемся, нормально пожимаем руки. „Как дела?“ — спрашиваем друг у друга. Он там тоже что-то пишет, что у меня были предложения, но я не поехал. Ну не знаю… Я думаю, что если бы у него было такое предложение, как у Ракицкого от „Зенита“, он бы туда пешком пошёл. Осуждать того же Ракицкого он не вправе», — сказал Рыбка в интервью каналу «Бомбардир» в YouTube.
- 13 июня 2019
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