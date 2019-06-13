Билич назначен главным тренером «Вест Бромвич Альбион»

«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о назначении на должность главного тренера команды хорватского специалиста Славена Билича.

Стороны подписали соглашение сроком на два года. Комментируя своё назначение, 50-летний наставник сказал: «Конечно же я очень рад этой возможности. Мы хотим совершенствоваться, хотим добиться прогресса на поле. „Вест Бромвич Альбион“ убедил меня, что команда хочет вернуться в Премьер-лигу. У клуба есть краткосрочный и долгосрочный проекты, и они не противоречат друг другу. В клубе хотели, чтобы я возглавил команду и помог ей добиться прогресса. Мне дали понять, что хотят видеть меня новым тренером, и я не думал дважды, когда со мной вступили в переговоры».

Напомним, с 2012 по 2013 год Билич работал с московским «Локомотивом».