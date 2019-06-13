«Рубин» расторг контракты с помощниками Бердыева

«Рубин» объявил об изменениях, произошедших в тренерском штабе команды.

«ФК «Рубин» по взаимному согласию сторон расторг контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым.

Якуб Уразсахатов проработал в «Рубине» более 14 лет, Александр Мацюра — 10 лет, Владимир Кулаев — 3 года.

«Благодарим Александра Григорьевича, Якуба Хаджиевича и Владимира Павловича за вклад в развитие клуба и желаем новых успехов на профессиональном поприще!» — говорится в заявлении «Рубина», опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее «Рубин» расторг контракт с Курбаном Бердыевым. Позже исполняющим обязанности главного тренера казанской команды был назначен Роман Шаронов, ранее работавший с молодёжью «Рубина».