Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. «Чемпионату» стало известно, кто из футболистов больше остальных потеряет в цене.

Топ-10 подешевевших игроков РПЛ

1. Александр Кокорин, «Зенит» — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)

2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)

3. Павел Мамаев, «Краснодар» — без трансферной стоимости (–4 млн евро)

4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)

5. Клаудио Маркизио, «Зенит» — € 3 млн (–2,5 млн)

6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)

7. Эмануэль Маммана, «Зенит» — € 10 млн (–2 млн)

8. Софьян Ханни, «Спартак» — € 6 млн (–2 млн)

9. Лукас Фернандо, «Спартак» — € 11,5 млн (–1,5 млн)

10. Фёдор Смолов, «Локомотив» — € 11 млн (–1,5 млн)

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.