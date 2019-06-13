Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. «Чемпионату» стало известно, кто из футболистов больше остальных потеряет в цене.
Топ-10 подешевевших игроков РПЛ
1. Александр Кокорин, «Зенит» — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)
2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)
3. Павел Мамаев, «Краснодар» — без трансферной стоимости (–4 млн евро)
4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)
5. Клаудио Маркизио, «Зенит» — € 3 млн (–2,5 млн)
6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)
7. Эмануэль Маммана, «Зенит» — € 10 млн (–2 млн)
8. Софьян Ханни, «Спартак» — € 6 млн (–2 млн)
9. Лукас Фернандо, «Спартак» — € 11,5 млн (–1,5 млн)
10. Фёдор Смолов, «Локомотив» — € 11 млн (–1,5 млн)
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.
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